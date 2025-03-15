Araçlara Alkol Kilidi Zorunluluğu Geliyor

YENİ DÜZENLEME İLE HIZ DESTEK SİSTEMLERİ BELİRLENDİ

Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belirlendi. Bu düzenlemenin amacı, sürücülerin alkollü araç kullanmasını engellemek.

ALKOL KİLİDİ SİSTEMİ VE ETKİLERİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mete İntepe, “Alkol kilidi, sürücünün kontağı çalıştırmadan önce araç içi alkolmetreye üflemesini gerektiren ve alkollü araç kullanımını önlemek için tasarlanmış bir sistem. Farklı seviye ve sınırlara göre ayarlanabilecek teknolojiye sahip” ifadelerini kullandı. İntepe, düzenlemenin Avrupa Birliği regülasyonlarına uyum kapsamında gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Bu düzenleme, Türkiye’de 2025 itibarıyla karşımıza geliyor ama ülke ülke baktığımızda 2010’lu yıllarda AB’de hayata geçmiş. AB’de bütün trafik ölümlerinin yüzde 25’inin sebebinin ‘alkol’ olduğunu biliyoruz. AB’de alkol, ‘tekrarlayan suç’ olarak görülüyor. 2000’den bugüne doğru baktığınızda AB, alkollü araç kullanma oranını yüzde 65 oranında azaltma hedefi koymuş ve bunun da yüzde 95’ini başarmış” dedi.

ALKOL DIŞINDA UYUŞTURUCU TESPİTİ ÖNEMİ

Alkol kontrolünün yanı sıra uyuşturucu tespiti de sağlanacak. Türkiye’deki kaza istatistiklerine göre alkol, ölüm sebeplerinde ilk üç arasında değil. İntepe, düzenlemenin yalnızca alkol kontrolü üzerinden büyük sonuçlar vermeyecek, ayrıca uyuşturucu madde etkisinin de kontrol edilebileceği cihazların kullanılması gerektiğini belirtti. “Bugün alkolden daha ziyade trafikte uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma oranı daha yüksek” şeklinde konuştu.

KAZA İSTATİSTİKLERİ ve SÜRÜCÜ KUSURLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, 2023 yılında Türkiye’nin kara yolu ağında toplam 1 milyon 314 bin 136 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 6 bin 548 kişi hayatını kaybederken, 350 bin 855 kişi yaralandı. Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına yol açan toplam 281 bin 54 kusurun yüzde 88,9’unun sürücülerden kaynaklandığı, yüzde 9’unun yayalardan, yüzde 1,1’inin taşıtlardan, yüzde 0,6’sının yolculardan ve yüzde 0,3’ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.