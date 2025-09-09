Aram Salatalık Yuttuktan Sonra Rahatsızlandı

Şırnak’ta yaşayan Semra ve Mehmet Ötün çiftinin çocukları Aram Devran Ötün, mayıs ayında piknikteyken salatalık parçası yuttuktan sonra öksürük ve kusma şikayetleri nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan röntgen ve MR incelemelerinde Aram’ın vücudunda unutulan bir kateter olduğu tespit edildi.

KATETER AMELİYATLA ÇIKARILDI

Diyarbakır’daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Binası’na sevk edilen Aram, 5,5 saat süren riskli bir ameliyata tabi tutuldu ve vücudundan 18 santimetre uzunluğundaki kateter çıkarıldı. Ameliyat sonrası yapılan incelemelerde bu kateterin kalp kapakçığına ve ciğerlerine zarar verdiği belirlendi.

HASTANEYE DAVA AÇTILAR

Aile, avukatları aracılığıyla çocukları Aram’ın 2022 Eylül ayında nadir görülen Stevens-Johnson sendromu nedeniyle tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi hakkında Diyarbakır İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dicle Üniversitesi de konuyla ilgili idari soruşturma başlattığını duyurdu.

Ailenin avukatı Ahmet Yalçın, hastane hakkında hem şikayetçi olduklarını hem de dava açtıklarını belirterek, “Müvekkilim Aram Devran Ötün, 2022 Eylül ayında Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde Stevens-Johnson hastalığı nedeniyle tedavi gördü. Tedavi sırasında kendisine kateter takıldı. 18 santimetre uzunluğundadır. Bunu takarken büyük bir ihmalkarlık yapılarak vücudunda unutuldu. Mayıs ayında müvekkilim çok öksürdüğü için Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde kateterin unutulduğu tespit edildi” dedi.

KATETERİN VÜCUTTA YOL ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Avukat Yalçın, “Daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Çok riskli bir ameliyata alındı ve kateter çıkarıldı. Bu kateterin vücutta yol aldığı tespit edildi. İlk giriş yeri ve çıkarıldığı yer arasında çok fark var ve kalp kapakçığı ile ciğerlerine zarar verdiği tespit edildi” ifadelerini kullandı.

SORUMLULUKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDUK

“Müvekkillerimin hem maddi hem de manevi zararlarını karşılamak adına Dicle Üniversitesi’ne başvuruda bulunduk. 30 günlük cevap süresi içerisinde bize geri dönüş yapılmadı. Biz de maddi ve manevi zararların tazminat için Diyarbakır İdare Mahkemesi’nde davamızı açtık ve sorumlulardan şikayetçi olduk” açıklamasında bulundu.

ÇOCUĞUN DURUMU HAKKINDA

Semra Ötün, çocuğunun piknikte salatalık parçası yuttuktan sonra sürekli öksürmeye ve kusmaya başladığını belirtti ve “Çocuğum 3 yıl önce Steven Johnson sendromu hastalığına yakalandı. Bu hastalık milyonda bir görülüyor. Doktorlar bize böyle söylediler. Bizi acilen Diyarbakır Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi bölümüne sevk ettiler. Bir ay yoğun bakım sürecimiz oldu. 28 gün yoğun bakımda, 3 günde serviste kaldık. Damar yolundan, kasıktan serum taktılar. Kateter denilen tel çocuğun vücudunda bırakıldı. Biz taburcu olduğumuzda bu durum fark edilmedi” dedi.

PİKNİKTEKİ SALATALIK OLAYI

Semra Ötün, “Üzerinden 3 yıl geçti, biz bunu fark ettik. Pikniğe gittik. Oğlum salatalık parçası yuttu ve akşama kadar sürekli öksürdü. Hiçbir şekilde durmadı, kusuyordu. Çocuğum normal değildi. Sonra eşime danıştım ve akşam saat 21.00 civarında acil servise götürdük. Röntgen ve MR çekildi. Tuhaf bir şey olduğunu anladık” şeklinde konuştu.

AMELİYAT HİKAYESİ

Aram’ın anneannesi, çocuğun kasıklarından anjiyo yolu ile teli çıkaracaklarını ama bunun riskli bir ameliyat olduğunu belirttiklerini dile getirirken, “Çocuk gerçekten sürekli yoruluyordu. İkide bir oturuyordu, ‘Anne çok yoruldum, karnım ağrıyor’ diyordu. Ben ağrı kesicilerle geçiştirmeye çalışıyordum. Bu telin 3 yıl boyunca çocuğumda kaldığını öğrendiğimizde adeta yıkıldık” dedi.

AMELİYAT SÜRECİ

Anne Ötün, çocuğunun yaklaşık 5,5 saat ameliyatta kaldığını ifade ederek, “Ameliyata giren doktor kötü bir şekilde çıkıyordu. Çok zor bir yerde olduğunu söylüyordu. Sonra en son bir doktor, ‘İki seçeneğimiz var. Ya açık kalp ameliyatı ya da çocuk ömür boyu o tele maruz kalacak’ dedi. Her iki seçenek de benim için çok acıydı. Sonunda profesör ameliyatına girdi ve başarılı bir şekilde kateteri çıkardılar” şeklinde konuştu.

ŞİOK EDİCİ DURUM

“Şu anda çocuğumun kalp kapakçığında sorun varmış. Bu nedenle tedavi oluyor. Çok acılı günler geçirdik. Bizim canımız yandı, kimsenin canı yanmasın. Doktorlar söylediğinde inanamadım. Şok oldum. Çünkü çocuğum 3 yıl boyunca takipli hasta olduğumuz için sürekli Diyarbakır’a, Ankara’ya gidip geliyoruz. Gerçekten çok kötü bir durum” diyerek sözlerini tamamladı.