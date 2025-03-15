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Aras Bulut İynemli Ameliyat Oldu, Set Kazası

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DEHA DİZİSİNDE KAZA YAŞANDI

Başrolünde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen’in bulunduğu Deha dizisinin setinde, korkutucu bir olay yaşandı. Aksiyon sahnesi çekimleri sırasında başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin ayağı burkuldu.

AMELİYAT SONRASI HIZLA İYİLEŞİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; İynemli’nin ayak bileğinde bir kırık meydana geldi ve hemen ameliyata alındı. Ameliyat, Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından gerçekleştirildi ve başarılı geçti. İynemli’nin evinde dinlendiği ve tedavisinin en kısa sürede tamamlanıp sete geri dönmeyi beklediği bildirildi.

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