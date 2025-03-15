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Aras Bulut İynemli Kaza Geçirdi, Ameliyat Oldu

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SETTE KAZA YAŞANDI

Başrol oyuncularının Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen olduğu Deha dizisinin setinde endişe verici bir olay meydana geldi. Dizi çekimleri sırasında aksiyon sahnesi çekilirken, başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin ayağı burkuldu.

AMELİYAT GEÇİRDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’tan alınan bilgilere göre, oyuncunun ayak bileğinde bir kırık oluştu ve bu sebeple ameliyata alındı. Ameliyatı, Prof. Dr. Mustafa Karahan gerçekleştirdi. Ameliyatın başarılı geçtiği bildirilen İynemli’nin, evinde dinlenerek tedavisinin en kısa sürede tamamlanmasını ve sete geri dönmeyi beklediği belirtildi.

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