Aras Bulut İynemli’nin Acı Kaybı: Babası Vefat Etti

ACISININ PAYLAŞILMASI

Son dönemlerin tanınmış oyuncularından Aras Bulut İynemli’ye acı bir haber ulaştı. Birsen Altuntaş’ın yaptığı habere göre; 34 yaşındaki ünlü sanatçının babası Cengiz İynemli, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Cengiz İynemli’nin son iki yıldır kanser tedavisi gördüğü biliniyor. İynemli’nin babasının vefat duyurusunda şu kelimeler yer aldı: “Acı Kaybımız. Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli’nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz’un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli’nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut’un sevgili babaları, Tuğra ve Ada’nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.”

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Cengiz İynemli’nin cenaze töreni 31 Ocak Cuma (bugün) Kilyos camiinde ikindi Namazını müteakip gerçekleştirilecek. Törenin ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek. Bu gelişme, Aras Bulut İynemli ve ailesini derin bir üzüntüye boğdu.