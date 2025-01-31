Aras Bulut İynemli’nin Babası Vefat Etti

BÜYÜK BİR ACI

Son dönemlerin popüler isimlerinden Aras Bulut İynemli’nin ailesine acı bir haber ulaştı. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, 34 yaşındaki ünlü oyuncunun babası Cengiz İynemli, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Baba İynemli, yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Cengiz İynemli’nin vefat ilanında, “Acı Kaybımız. Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli’nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz’un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli’nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut’un sevgili babaları, Tuğra ve Ada’nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. 31 Ocak Cuma (BUGÜN) Kilyos camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir.” ifadeleri yer aldı.