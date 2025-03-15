Aras Bulut İynemli Set Kazası Geçirdi

KAZA YAŞANDI

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen’in paylaştığı Deha dizisinin setinde, korkutucu bir olay meydana geldi. Dizi setinde aksiyon sahneleri çekilirken Aras Bulut İynemli’nin ayağı burkuldu.

AMELİYAT BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgilere göre; oyuncunun ayak bileğinde bir kırık oluştu. Ameliyat, Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından gerçekleştirildi. Ameliyatı başarılı geçen İynemli’nin, evinde dinlenirken, tedavisinin en kısa sürede tamamlanıp sete geri dönmeyi beklediği belirtildi.