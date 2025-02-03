Arçelik Hisse Yorumu ve Hedef Fiyat Güncellemesi

ARÇELİK’İN NET KARI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Arçelik A.Ş. (ARCLK) 4Ç24 döneminde 7.009 milyon TL ana ortaklık net kar elde etti. Piyasa tahminleri şirketin 1.185 milyon TL net zarar açıklayacağı yönündeydi. Piyasa beklentisini aşan bu net kar, geçen yılın aynı döneminde 14.703 milyon TL seviyesindeydi. Bu durumu değerlendiren İntegral Yatırım, ARCLK hissesi için hedef fiyatını 164 TL’den 202 TL’ye artırdı. Raporda şu tespitler yer aldı: “4Ç24 döneminde şirketin net satışları geçen yıla göre %19 reel büyüme gösteriyor, ancak daralan brüt karlılık ve artan faaliyet giderleri net karı olumsuz etkileyen unsurlar oldu.”

SATILARDAKİ BÜYÜME RAKAMLARI

4Ç24 döneminde net satış gelirleri yıllık %19 büyüme gösterdi. Avrupa ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgelerindeki satın almalar, şirketin satış gelirlerinde inorganik büyüme sağladı ve 4Ç24 dönemi için 108,29 milyar TL net satış geliri elde etti. Piyasa beklentisi bu dönemde 111,44 milyar TL gelir alınması yönündeydi. Geçen yılın aynı döneminde 90,63 milyar TL gelir elde eden şirket, bu yıl %19’luk bir artış gösterdi. Avrupa ve MENA’daki satın almalar ciro büyümesine katkı sağlarken, yurt içi satış gelirleri durağan kaldı. Yurt dışı satışlar 2024’te döviz kurunun etkisiyle TL bazında zayıf seyretti.

FAVÖK VE KAR MARJI DÜŞÜYOR

4Ç24 döneminde FAVÖK 4,8 milyar TL seviyesine geriledi ve bu, yıllık bazda %9’luk bir düşüşe işaret ediyor. Önceki çeyreğe göre de %3 azalmış durumda. Piyasa beklentisi ise 5,5 milyar TL FAVÖK elde edilmesiydi. FAVÖK marjı yıllık 1,4 puan azalarak %4,4 seviyesine geldi. Şirket, bir önceki çeyrekte de %4,4 marj elde etmişti. FAVÖK marjındaki düşüş, daralan brüt karlılık ve artan faaliyet giderlerinden kaynaklanıyor. Brüt kar yıllık %14 artışla 29,08 milyar TL olurken, brüt kar marjı %26,8 seviyesine geriledi.

GELİŞİM PLANI VE HEDEF FİYAT ARTIRIMI

ARÇELİK, 14 farklı ülkede toplam 46 üretim tesisi ile dayanıklı tüketim malları ve tüketici elektroniği sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Şirketin finansal tablolarında enflasyon muhasebesi uygulamasına rağmen, Avrupa ve MENA bölgelerindeki satın alımların satış gelirlerinde sağladığı %19’luk büyüme olumlu karşılanıyor. Ancak fiyatlama baskıları ve rekabet kusurları ile artan maliyetlerin brüt kar marjını daralttığı ve FAVÖK marjındaki azalmanın dikkate değer olduğunu belirtmek gerekiyor. Şirketin sürdürülebilir büyüme ve verimlilik adımları ile faaliyet giderlerini azaltma yönündeki çabaları, gelecekteki finansal sonuçları olumlu etkileyebilir. ARCLK için 12 aylık hedef fiyat, İNA modeline dayanarak 164 TL’den 202 TL’ye yukarı yönlü revize edildi.