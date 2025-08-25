Spor

Arda Güler’in Başarısı İstatistiklere Yansıdı

Real Madrid’de Xabi Alonso’nun yönetimi altında Arda Güler rüzgârı estiği gözlemleniyor. Milli futbolcu, teknik direktör Xabi Alonso’nun tercihiyle ilk 11’de yer bulma şansı yakaladı. Oynama alışkanlığını geri kazanan Güler, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ZİRVEDEKİ YERİ

Güler, ligde geride kalan ilk iki haftanın ardından Avrupa’nın zirvesine adını yazdırdı. Bu sezon 5 büyük ligde 10 gol şansı yaratan ilk futbolcu olma unvanını elde etti. Real Madrid’in bu sezon ligde oynadığı iki karşılaşmada da sahaya ilk 11’de çıkan 20 yaşındaki yıldız, toplamda 164 dakika süre aldı. Oviedo maçında Kylian Mbappe’ye yaptığı asistle de dikkat çekti.

