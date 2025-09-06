Arda Güler, Lamine Yamal’ı değerlendirdi

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖNCESİ ARDA GÜLER’İN AÇIKLAMALARI

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun ikinci maçı için A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda İspanya ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde, Real Madrid’de kariyerine devam eden milli futbolcu Arda Güler, basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

İSPANYA MAÇI İÇİN HEYECAN VAR

Arda, İspanya maçı hakkında düşüncelerini ifade ederken, “İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya’ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz” dedi.

YETENEKLİ OYUNCU LAMİNE YAMAL

Arda, Lamine Yamal ile ilgili yöneltilen soruları yanıtlarken, “Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum” şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

İspanya maçındaki beklentileri ve Dünya Kupası’na katılma hedefleri hakkında genç futbolcu, “Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız. Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası’na gitmek” ifadelerini kullandı.

BASKIYI HİSSETMİYORUM

Son olarak, baskı yaşayıp yaşamadığı sorusuna Arda, “Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz” dedi.