Arda Güler, Lamine Yamal’ı değerlendirdi

AMİLLİ FUTBOL TAKIMI İSPANYA İLE KARŞILAŞIYOR

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun 2. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın akşam saat 21.45’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda İspanya ile mücadele edecek. Bu kritik karşılaşma öncesinde, kariyerine Real Madrid’de devam eden milli futbolcu Arda Güler, basın toplantısında görüşlerini paylaştı.

MAÇIN ÖNEMİ

Arda, İspanya maçıyla ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya’ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz.”

LAMINE YAMAL’A YORUM

Lamine Yamal hakkında gelen sorulara yanıt veren Arda, “Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum.” dedi.

İspanya maçı öncesindeki oyunu ve Dünya Kupası’na katılma hedeflerini paylaşan genç futbolcu, “Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız. Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası’na gitmek.” şeklinde konuştu.

BAŞARILAR HER ZAMAN MUMBUR

Son olarak, baskı hissetmediğini belirten Arda, “Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz.” diyerek sözlerini tamamladı.