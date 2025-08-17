Arda Güler Real Madrid’de YENİ HİKAYE YAZACAK

REAL MADRİD’DE ARDA GÜLER’İN YÜKSELİŞİ

İspanya’nın La Liga devi Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, ülke medya organlarında popülaritesini artırmaya devam ediyor. İspanyol gazetesi Marca’nın derlediği haberde, milli futbolcunun geliştirdiği performans ve Real Madrid’in futbol anlayışındaki önemi ele alındı.

YENİ BİR HİKAYE YAZACAK

Carlo Ancelotti yönetiminde genellikle sezonun son haftalarında ve orta düzeyde karşılaşmalarda ilk 11’de yer aldığına dikkat çeken Marca, Güler’in 2025-2026 sezonunda yeni bir hikaye yazacağına vurgu yaptı. Yeni teknik direktör Xabi Alonso’nun gelmesiyle birlikte farklı bir role adım atan genç yeteneğin, Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid’in oyunundaki kilit isimlerden biri olduğu dile getirildi.

MBAPPE VE VINI’YE SERVİS YAPACAK

Arda Güler’in, Real Madrid’deki performansını sürdürmesi durumunda Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. gibi hücumculara önemli servis sağlayıcı olacağı aktarıldı.

DURAN TOPLARDA SORUMLULUK ALIYOR

Sezon öncesi hazırlık kampında duran toplar konusunda da sorumluluk alması dikkat çekti. Başarılı futbolcunun son hazırlık maçındaki asistinin yanı sıra, iki şutunun direkten dönmesiyle gol atma şansının engellendiği kaydedildi.

FİZİKSEL DÖNÜŞÜM

Arda Güler’in bu yaz döneminde fiziksel açıdan kaydettiği gelişme de öne çıkıyor. Kas kütlesini artırması ve daha dirençli bir görünüm kazanması, elit seviyede futbol oynamaya yönelik olgunluğa eriştiğinin altını çiziyor. Aynı zamanda Güler’in, A Milli Takım ile Dünya Kupası’na katılması halinde burada kendisini göstereceği düşünülüyor.