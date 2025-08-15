Arda Güler, Real Madrid’i Şaşırttı

REKOR TRANSFER TEKLİFİ

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Arda Güler için büyük bir transfer teklifi gündeme geldi. Real Madrid, kiralama tekliflerini düşünmeden geri çevirirken, bu sefer bonservis teklifi yapıldı.

BONSERVİS TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Defensa Central’in ilettiği habere göre, Real Madrid bu yaz Arda Güler için gelen 50 milyon Euro değerindeki transfer teklifini geri çevirdi.

XABI ALONSO’NUN GÖRÜŞÜ

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler’i takımda önemli bir konumda gördüğü için bu teklifin reddedilmesi gerektiğini belirtti.