Arda Turan, Eyüpspor’a Odaklıyorum

Arda Turan’dan Açıklama: “Ben Basından Görüyorum”

Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile yaptığı anlaşmaya dair gelen haberlere yönelik açıklamalarda bulundu. “Ben de sizler gibi basından görüyorum, duyuyorum. Eyüpspor’un başındayım, Eyüpspor’un gelecek sezon planlarını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz” ifadesiyle güncel görevine odaklandığını belirtti. Turan, Eyüpspor’un başkanı Murat Özkaya ve sportif direktör Fatih Kulaksız ile birlikte gelecek sezonun finansal ve sportif planlamasını yaptıklarını vurguladı. “Başkanımız ve Fatih Kulaksız’ın belirleyeceği finansal yapıda bir gelecek planlamasıyla ilerliyoruz” diyerek mevcut sorumluluklarına dikkat çekti.

Gelecek Planları İçin İhtimallere Açık

Sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında sona erecek olan Turan, sezon sonunda Eyüpspor yönetimi ile bir araya geleceğini ifade etti: “Sezon bittiğinde Eyüpspor ile konuşacağız. Çok güzel ve aile yapısına uygun bir yapımız var. Birbirimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eyüpspor’da çok mutluyum. Bakalım, sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz.” Bu ifadeler, Turan’ın Eyüpspor’da hoşnut olduğunu belirtse de gelecekle ilgili tüm ihtimallere açık olduğunu gösteriyor.

Takım Performansı Hakkında Değerlendirme

Kasımpaşa’ya karşı 3-0 yenildikleri maçla ilgili olarak da düşüncelerini aktaran Turan, takımının performansına dair hayal kırıklığını gizlemedi. “Bugün istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık, Kasımpaşa hak ettiği bir galibiyet aldı” diyerek durumu değerlendirdi. Eyüpspor, bu yenilgiyle ligde 25 maçta 29 puan toplayarak 13. sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’de şampiyonluğu elde eden Eyüpspor, bu yıl Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Turan’ın yönetiminde takım, 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi alarak, küme düşme hattından uzak kalmış olsa da beklentilerin altında bir performans sergiliyor.