Arda Turan, Eyüpspor’dan Ayrıldı

MAÇ SONUCUNDA ANLAŞMALAR

Süper Lig’in 37. haftasında Eyüpspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşarak maçı 2-1 galip tamamladı. Maçın ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör Arda Turan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kulaksız, “Arda Hoca’ya yurt dışından birçok önemli kulüp ilgi gösterdi. Eyüpspor ile sözleşmesi bitti. Kendisiyle konuştuk ve çok güzel bir şekilde teşekkür ettik. Kendisiyle ilgili bilgilendirme yapacaktır.” ifadesini kullandı.

Fatih Kulaksız, Arda Turan hakkında, “Gittiği yerde başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğim. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. İlk anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Çok büyük potansiyel olduğunu ifade etmiştim. Şu anda haklı çıktığımı düşünüyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelecek ve biz de kendisiyle gurur duyacağız.” şeklinde değerlendirme yaptı.

VEDALAŞMA ANLARI

Bu açıklamaların hemen ardından Arda Turan, Eyüpspor’dan ayrıldığını duyurarak, “Bugün benim Eyüpspor’daki son maçımdı. Bugün Eyüpspor’dan ayrılıyorum. Başkana ve futbolculara teşekkür ediyorum. Önümüzde seçenekler var. Önümüzü açan başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

EYÜPSPOR BAŞARILARI

Arda Turan, Nisan 2023’te Eyüpspor’un teknik direktörü olarak görevine başladı ve İstanbul ekibini 1. Lig’den Süper Lig’e kazandırmayı başardı. Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde bu sezon Süper Lig’de toplamda 53 puan topladı. Turan, kulüp tarihinde toplam 84 maça çıkarak 1.77 puan ortalaması elde etti.

YENİ KULÜBÜYLE ANLAŞMA

Son söylentilere göre Arda Turan’ın, Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Ayrıca, Antalyaspor maçının ardından saha içinde oyuncularıyla bir araya gelen Turan, onlarla bir konuşma yaptı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.