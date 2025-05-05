Ardahan Çiçek Balı İçin Protokol İmzalandı

SÜREÇ RESMEN BAŞLADI

Ardahan’ın en değerli doğal varlıklarından biri olan Ardahan Çiçek Balı, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili almak amacıyla önemli bir adım attı. Bu amaç doğrultusunda Ardahan’da bir tören düzenlendi. Törende, AB tescil sürecini başlatacak resmi protokol imzalanarak gerekli adımlar atıldı. Böylece Ardahan Çiçek Balı’nın ulusal ve uluslararası platformlarda hak ettiği değeri kazanmasına yönelik AB Coğrafi işaret tescil süreci resmi olarak başlamış oldu. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü’nde bulunan Kafkas Arı Konağı’nda imzalanan protokol ile Ardahan Çiçek Balı’nın korunması ve tanıtım ile pazarlamasının yapılması hedefleniyor.

ÖNEMLİ BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK

Başvurunun kabul edilmesi durumunda Ardahan Çiçek Balı, Türkiye’nin AB tarafından tescillenen sayılı ürünleri arasında yer alarak bölgesel kalkınma ve ihracat potansiyeli açısından önemli bir avantaj kazanacak.

KENDİNE ÖZGÜ AROMASI İLE TANINIYOR

Zengin florası, yüksek rakımı ve kimyasallardan uzak doğal yapısıyla Ardahan yaylalarında üretilen çiçek balı, kendine özgü aroması, rengi ve saflığı ile tanınıyor. Bu eşsiz bal, bölgedeki yaylalarda doğal olarak yetişen yüzlerce çeşit kır çiçeğinden elde edilerek kendine has yoğun kıvamıyla dikkat çekiyor.

KAFKAS ARI IRKI BALIN KALİTESİNDE ÖNEMLİ BİR ETKEN

Balın kalitesinde en önemli etkenlerden biri, Ardahan’ın gen merkezi olduğu ve Ardahan ile özdeşleşmiş Kafkas arı ırkıdır (Apis mellifera caucasica). Kafkas Arısı, uzun dili ve yüksek nektar toplama kapasitesi sayesinde zengin aromalı bal üretiminde büyük bir rol oynuyor.

EN VERİMLİ IRKLAR ARASINDA YER ALIYOR

Soğuk iklim şartlarına dayanıklı olan bu arı ırkı, hem bal verimi hem de bölge ekosistemine uyumu açısından en verimli arı ırkları arasında yer alıyor. Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yürütülen başvuru sürecinin önümüzdeki aylarda Avrupa Komisyonu’na sunulması bekleniyor.