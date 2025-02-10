Ardahan’da Sibirya Soğukları Etkili Oldu

ARDAVAN VE İLÇELERİNDE SIBIRYA SOĞUKLARI ETKİSİ

Ardahan ve çevresinde son dönemlerde etkili olan Sibirya soğukları, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı kent merkezinde eksi 23,4 dereceye kadar düşerken, ağaçların üzerinde kırağı oluştu, nehirler ve dereler yeniden buzla kaplandı. Araçların çalışmasında zorluklar yaşanıyor.

SOĞUK HAVA MANZARALARI

Soğukların beraberinde gelen kar manzaraları, kente farklı bir güzellik katıyor. Adem Hamitoğulları, “Soğuklar nedeniyle kırağı tutan ağaçlar ayrı bir güzellik katıyor şehre. Her yer bembeyaz. Kışı bu şekilde yaşıyoruz. Havalar Şubat ayı olmasına rağmen soğuk ama yapacak bir şey yok. Biz bu duruma alışığız,” şeklinde konuştu. Soğuk havaların etkisiyle Ardahan, bembeyaz bir örtüyle kaplanmış durumda.