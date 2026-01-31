Ardahan’ın Göle ve Hanak İlçelerinde Sibirya Soğukları Hissediliyor

ardahan-in-gole-ve-hanak-ilcelerinde-sibirya-soguklari-hissediliyor

SIBIRYA SOĞUKLARI ARDAHAN’I EFFEKİ ALTINA ALDI

Kar yağışının ardından Sibirya soğukları, Ardahan’ın Göle ve Hanak ilçelerinde etkili oldu ve bu yerleşim yerleri, Türkiye’nin en düşük sıcaklıklarıyla anılmaya başlandı. Göle’de, gece saatlerinde kaydedilen en düşük sıcaklık eksi 23 derece olarak belirlenirken, merkez ve Hanak ilçelerinde termometreler eksi 19.7 derecede kaldı.

ZORLANAN VATANDAŞLAR

Kent genelinde yollar, kaldırımlar ve araçlar tamamen buzla kaplanırken, binaların çatılarında büyük sarkıtlar oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar, zorlu bir yolculukla karşı karşıya kalırken, bazı kişilerin kaş, kirpik ve saçlarının donduğu görüldü. Öte yandan, bazı vatandaşların araçlarının üzerini battaniye ve kilim gibi eşyalarla kapladığı gözlemlendi.

