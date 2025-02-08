Arif Güran Cinayet Kararına İtiraz Etti

DİYARBAKIR’DA CİNAYET DAVASI GELİŞMELERİ

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen Narin Güran cinayeti davasında, sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran, ortaklaşa cinayet işledikleri gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Narin Güran’ın babası Arif Güran, mahkemenin bu kararını istinafa taşıdı. Güran, “mahkemenin kararında gerçek katilin belirlenmediğine” itiraz ederek, “Müvekkilin göz bebeği olan Narin Güran’ın katline ilişkin yapılan yargılama sonucunda kesin ve net bir şekilde maddi hakikate ulaşılamadı” ifadelerini kullandı.

Arif Güran, ayrıca, adli tıp raporlarına ilişkin de bir itirazda bulundu ve kızının cesedinden elde edilen bulguların yetersiz incelendiğini savundu. Güran, şu iddialarda bulundu: “Bahse konu örneklerde menide ve idrarda bulunan Prostat Spesifik Antijeni tespit edilmiştir. PSA’nın meni ve idrarda bulunması, Narin Güran’ın özel bölgesinde, mor renkli etek ve yazma üzerinde tespit edilmiş olması irdelenmeye ve bu husus üzerine gidilmesi gerekirken yok kabul edilmesi maddi gerçeğe ulaşma gayesine zarar vermiştir. Bu hususun detaylıca incelenmesi gerekmektedir.”

NEVZAT BAHTİYAR’A YÖNELİK İTİRAZLAR

Arif Güran, itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar ile ilgili de itirazda bulundu. Bahtiyar’ın çelişkili ifadeler verdiğini ve asıl katil olduğunu belirten Güran, “Narin Güran’ın bedenini bir çuvala sığdırıp dere kenarında gizleyen, soğuk kanlı bir şekilde gidip baldızında çay içen, baldızında peynir alan, sonra namazını kılan, normal hayatına devam eden, kayıp çocukla ilgili arama faaliyetine katılan, Narin Güran’ın bulunacağını başta baba olmak üzere ailesini teselli etmeye çalışan Sanık Nevzat Bahtiyar’ın çocuğu kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerekirken suç delillerini yok etme suçundan ceza verilmesi hukuka ve vicdana aykırıdır” ifadelerini kullandı.