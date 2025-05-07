Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı

ARİF KOCABIYIK’IN GÖZALTINA ALINMASI

Sokak röportajlarıyla dijital dünyada adından söz ettiren Arif Kocabıyık, sıkça hedef haline geldiği AK Parti ile ilgili açıklamaları nedeniyle çeşitli tepkiler aldı. Geçtiğimiz aylarda CHP’li belediyelere ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunun yapıldığı gün gözaltına alınarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Kocabıyık, yeniden karakolluk oldu.

HAKARET İÇERİKLİ SÖYLEMLERİ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI

Kocabıyık, sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle Antalya’da gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı adıyla faaliyet gösteren A. K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

TUTUKLANMA KARARI

Alınan ifadenin ardından Kocabıyık, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dolayı tutuklandı.