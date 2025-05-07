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Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı

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ARİF KOCABIYIK’IN GÖZALTINA ALINMASI

Sokak röportajları ile dijital ortamda tanınan Arif Kocabıyık, AK Parti’ye yönelik eleştirileri ile sık sık tepkilerin odağı haline geldi. Geçtiğimiz aylarda, CHP’li belediyelerin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yolsuzluk operasyonlarının gerçekleştirilmesi esnasında gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak Kocabıyık, bu kez tekrar karakolluk oldu.

CUMHURBAŞKANI’NA YÖNELİK HAKARET İFADENİN SONUCU

Kocabıyık, sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle Antalya’da gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı rumuzlu hesap yöneticisi A. K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır.” denildi.

TUTUKLANMA İŞLEMİ

Alınan ifadesinin ardından Kocabıyık, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı.

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