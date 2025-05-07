Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık’ın gözaltına alındığını duyurdu. EGM’nin açıklamasında, “Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 rumuzlu hesap yöneticisi Arif Kocabıyık, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır.” denildi.

KOCABIYIK’IN HAYATI

1983 yılında Elmalı’da doğan Arif Kocabıyık, meslek lisesi mezunu olup, geçmişinde düğün fotoğrafçısı olarak çalıştı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Kocabıyık, kendi kurduğu Divan isimli yerel gazete ile yayıncılığa adım attı. Bu projesi başarılı olmamış olsa da 2018’in Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave Tv adlı YouTube kanalını açtı. Kanal, 2018 seçimleri ile yayın hayatına başladı ve 2019 Türkiye yerel seçimleri ile popülarite kazandı. Kanalda Türkiye gündemi ve seçimler üzerine röportajlar yapılmaktadır. Kocabıyık, yayın sürecini anlatan “Cesaret Bulaşıcıdır” adlı bir kitap yazmıştır.

SİYASİ ADAYLIK VE GÖZALTINA ALINMA

Arif Kocabıyık, 18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti’den Antalya Milletvekili aday adaylığını açıkladı. 9 Nisan 2023’te 12. sıradan Antalya Milletvekili adayı olarak gösterilen Kocabıyık, milletvekili seçilememiştir. 7 Mayıs 2025 tarihinde ise Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır.