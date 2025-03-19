Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

SOKAK RÖPORTAJLARIYLA TANINDI

Dijital dünyada sokak röportajları yaparak adını duyuran Arif Kocabıyık, AK Parti’ye oy verenlerle dalga geçmeye çalışarak birçok kez tepkilerin odağı oldu. Özellikle İBB’ye yönelik başlatılan büyük yolsuzluk operasyonunun yapıldığı gün, Kocabıyık gözaltına alındığını duyurdu.

İFADESİ ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle emniyete götürülen Kocabıyık, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Zaman zaman CHP ve İyi Partili belediyelerden iş aldığı yönünde iddialarla gündeme gelen Kocabıyık, sosyal medyada “Bankamatik faresi” olarak tanınıyor. Kocabıyık, YouTube platformunda röportaj yapmaya devam ediyor.