Gündem

Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

arif-kocabiyik-gozaltina-alindi-serbest-birakildi

SOKAK RÖPORTAJLARIYLA TANINDI

Dijital dünyada sokak röportajları yaparak adını duyuran Arif Kocabıyık, AK Parti’ye oy verenlerle dalga geçmeye çalışarak birçok kez tepkilerin odağı oldu. Özellikle İBB’ye yönelik başlatılan büyük yolsuzluk operasyonunun yapıldığı gün, Kocabıyık gözaltına alındığını duyurdu.

İFADESİ ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle emniyete götürülen Kocabıyık, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Zaman zaman CHP ve İyi Partili belediyelerden iş aldığı yönünde iddialarla gündeme gelen Kocabıyık, sosyal medyada “Bankamatik faresi” olarak tanınıyor. Kocabıyık, YouTube platformunda röportaj yapmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Flaş

İran’da Çarşamba Suri Kutlamalarında 19 Ölü

İran'da düzenlenen "Çarşamba Suri" kutlamalarında 19 kişi yaşamını yitirdi, 5.568 kişi ise yaralandı. Olaylar, geleneksel kutlamaların getirdiği riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.
Gündem

İsrail Savunma Bakanı’ndan Gazze Uyarısı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki Filistinlilerin sürgün edileceğini ve ülkenin güçlü askeri önlemler alacağını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.