Arılı Kovan Destekleme Müracaatları Uzatıldı

DESTEĞE BAŞVURULAR UZATILDI

Üreticiler beklediği mutlu habere kavuştu. Arılı kovan destekleme müracaatları 8 Kasım’a kadar uzatıldı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda başvuruların 8 Kasım Cuma günü sona ereceği ifade ediliyor.

ÜRETİCİLERİK HATIRLATMALAR YAPILDI

Destek almak isteyen üreticilere yönelik hatırlatmalarda bulunan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Arılı kovan destekleme müracaatları uzatılarak, son tarih 08.11.2024 olarak belirlenmiştir. Birlik üyeleri ve arı Yetiştiricileri Birliğine üye olmayanlar il-ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapabilirler” açıklamasını yaptı.

Bu durum, arıcılık faaliyetlerini sürdüren üreticiler için önemli bir fırsat oluşturuyor.