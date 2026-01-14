Arınç’tan İmamoğlu ve Gökçek Açıklamaları Geldi

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek’i hedef alan Arınç, hakkında hiçbir savcının kendisini çağırmadığını ve böyle bir durumla karşılaşması halinde ifade vermeye hazır olduğunu bildirdi. AK Parti’nin kurucularından olan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gündemle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Sözcü TV’ye katılan Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gökçek ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu’nun adaylığının erken ilan edildiğini ifade eden Arınç, Gökçek hakkındaki önceki açıklamalarına dair henüz bir savcının harekete geçmediğini belirtti.

EKREM İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI

Arınç, İmamoğlu’nun adaylık süreci ve tutukluluğu ile ilgili olarak, “Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı çok erken açıklandı. Erken adaylık açıklamasaydı belki tutuklanmazdı. Siyasette erken öten horozun başını keserler” dedi. İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğine dikkat çeken Arınç, yurt dışına kaçma ihtimali olduğunda gerekli önlemlerin alınabileceğini vurguladı. “Ben, Erbakan, Erdoğan, geçmişte çok yargılandık. Ama o dönemde bize düşman olanlar bile bizi tutuklu yargılamadı. Ekrem İmamoğlu da tutuksuz yargılanmalı” şeklinde konuştu.

MECLİS ÇALIŞMALARI HAKKINDA

Arınç, Melih Gökçek’in Ankara’yı parsel parsel sattığına dair sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Açıklanacak bir şey kalmadı. Her şey ortada. Sosyal medya çok sorumsuz bir ortam. O açıklama milyonlarca kişi tarafından izlendi. ‘O benim sakalımı tıraş etti, ben onun kolunu kestim’ dedim. Kesilen kol yerine gelmez de, sakal daha gür çıkar. Yani ben konudan bir gram inhiraf etmiş değilim” ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş’ın, “100’e yakın dosya gönderdim, hiçbir işlem yapılmadı” sözlerini de anımsatan Arınç, “O günden bu yana tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Bildiklerimin hepsi malum. Melih Gökçek’in adını bile anmak istemiyorum. Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim” dedi.

