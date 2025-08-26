Arizona’ya Dev Kum Fırtınası Vurdu

KUM FIRTINASI HAYATI ETKİLEDİ

ABD’nin Arizona eyaletinde yaşanan kum fırtınası, Phoenix ve çevresindeki yaşamı olumsuz etkiliyor. Devasa toz bulutu, bölgede elektrik kesintilerine ve uçuş gecikmelerine yol açtı.

HAVAALANINDA HASAR VE GECİKEN UÇUŞLAR

Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı’nda fırtına nedeniyle bazı uçuşlar gecikiyor ve havalimanının çatısında hasar oluşuyor. Şiddetli yağmur ve rüzgar, fırtınanın etkisini artırıyor.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji yetkilileri, düşük görüş mesafesi nedeniyle sürücüleri uyarıyor. Araç kullanmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyorlar.

ELEKTRİKSİZ KALANLARIN SAYISI

Fırtına, Phoenix’in de içinde yer aldığı Maricopa bölgesinde yaklaşık 60 bini aşkın kişinin elektriksiz kalmasına neden oluyor.