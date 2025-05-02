Dünya

Arjantin’de 7.4 Deprem, Şili Uyarısı!

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AÇIKLAMALAR YAPILDI

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin’in güneyinde 7.4 büyüklüğündeki depremin meydana geldiğini bildirdi. Bu deprem sonrasında, Şili kıyılarının “tehlikeli” tsunami dalgaları riski altında olduğu yönünde uyarılar yapıldı. ABD Tsunami Uyarı Merkezleri, depremin merkez üssünün bulunduğu Drake Geçidi’nden 300 kilometre uzaklıkta tsunami dalgalarının oluşabileceğini ifade etti.

BÖLGEDE TAHLİYE UYGULAMALARI

Şili’nin afet ajansı, Magallanes kıyı bölgesinde yaşayanlara bölgeyi tahliye etmeleri yönünde talimat verdi. Ayrıca, AFAD kurumunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Güney Amerika açıklarında Drake Boğazı’nda uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre M 7.4 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi” denildi.

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