“Arjantin’e F-16 Ekipmanı Satışı Onayı”

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanlığı, Arjantin’e F-16 ekipmanı ve desteği satışıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’nın onay verdiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, bu satışın tahmini maliyetinin toplam 941 milyon dolar olduğu ve anlaşmanın savunma, teknoloji ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren Lockheed Martin ile gerçekleştirileceği ifade edildi.

ASKERİ DENGELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yapılan açıklamada, bu satışın bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı. Ayrıca, “Bu satış, Güney Amerika’da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme sağlayan bir güç olan NATO dışı önemli bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecek” şeklinde bir ifade yer aldı.