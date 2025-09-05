Arjantin, Venezuela’yı 3-0 yendi

ARJANTİN’İN GALİBİYETİ VE GOLLER

Conmebol Dünya Kupası eleme maçında Venezuela ile karşılaşan Arjantin, rakibini 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta etkin olan isimlerinden biri Lionel Messi oldu. Messi, 39 ve 80. dakikalarda gol atarken, 76. dakikada Lautaro Martinez de fileleri havalandırdı.

MESSİ’NİN DUYGULARI VE GELECEĞİ

Dünya futbolunun önde gelen ismi Messi, bu maçtan sonra yaptığı açıklamalarda, 2026 Dünya Kupası’nın muhtemelen kariyerindeki son büyük uluslararası turnuva olacağını söyledi. Ayrıca, “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum” diyerek hislerini aktardı.

38 yaşındaki Messi, bu maçın ülkesindeki son maçı olabileceğine dikkat çekti. “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum” sözleriyle duygularını paylaştı. Ayrıca, “Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Uzun yıllar boyunca çok şey söylendi ama ben hep yaptığımız güzel şeyleri hatırlıyorum” dedi.