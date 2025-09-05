Arjantin, Venezuela’yı 3-0 yendi!

ARJANTİN’İN VENEZUELA GALİBİYETİ

Conmebol Dünya Kupası eleme mücadelesinde Arjantin, Venezuela’yı evinde 3-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Maçtaki ilkin golü 39. dakikada Lionel Messi’den gelirken, onu 76. dakikada Lautaro Martinez’in ve 80. dakikada Messi’nin golleri takip etti.

MESSİ’DEN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Karşılaşmanın ardından önemli ifadeler kullanan Messi, 2026 Dünya Kupası’nın muhtemelen son büyük uluslararası turnuvası olacağını ve ülkesinde bir daha resmi maç yapma ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi. Umut dolu olduğunu vurgulayan Messi, “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum. Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç. Bu yıl çok fazla maçımız oldu, çok fazla seri oynadık. Neyse ki üç maçı üst üste oynayabildim. Gün gün, hislerimi takip ederek ilerliyorum,” dedi.

SON MAÇININ FARKINDALIĞI

38 yaşındaki futbolcu, ülkesinde muhtemel son maçına çıktığını belirtti ve “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum. Çok şey yaşandı, burada böyle bitirebilmek hep hayalini kurduğum bir şeydi. Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona’da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı. Uzun yıllar boyunca çok şey söylendi ama ben hep yaptığımız güzel şeyleri hatırlıyorum. Deneyen ve başarılı olamayan bu grubu hatırlıyorum ama her şeye rağmen yaşadıklarımız olağanüstüydü,” sözlerini dile getirdi.