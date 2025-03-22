arka-sokaklar-da-olay-yaratan-detaylar

Yeni Bölüm Gündem Yaratıyor

Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicilerin ilgisini çekerken, bazı çarpıcı ayrıntılar da gün yüzüne çıktı. Özellikle Türkiye’deki güncel olayları ele alan dizi, seyircilerden gelen tepkilerle gündemi meşgul ediyor. İzleyici kitlesinin tepkisi, kısa süre içinde son bulacak gibi gözükmüyor.

Reyting Rekorları Kırılıyor

İddialı rakiplerine karşı reytinglerde önemli bir yükseliş sağlayan Arka Sokaklar dizisi, onun sıkı takipçilerinden sert eleştiriler almaya başladı. Başarılı oyuncular Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nu kadrosunda bulunduran dizide, olaylar gün geçtikçe daha karmaşık bir hal alıyor.