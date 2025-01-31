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Arka Sokaklar’dan Bahis Çetelerine Gönderme

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GÜNCEL HİKAYELERLE İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLEME

Kanal D’nin popüler dizisi Arka Sokaklar, güncel olayları ele alarak izleyiciyi ekran karşısında tutmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Rıza Baba ve ekibi yasa dışı bahis çeteleriyle mücadele edecek. Aynı zamanda yeni fragmanda, futbol dünyasında meydana gelen yasadışı bahis şebekelerine de dikkat çekiliyor. Peki, gerçekleştirilecek olan operasyon sonucunda ekip ve Rıza Baba “av”larını yakalayabilecek mi?

BAHİS SKANDALLARINA GÖNDERME YAPILIYOR

Arka Sokaklar’ın tansiyonu yüksek tanıtımında, futbol camiasındaki yasa dışı bahis çetelerine vurgu yapıldı. Dizinin bir bölümünde yer alan futbol programına katılan futbol yorumcusu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Bu kulüp hepimizden büyüktür beyler ağalar, öyle sizin aldı verdiğinizle bahis kumar işlerinize düşürmek kimsenin harcı değildir. Uyandırayım, bir iki hareketinizi daha görürsem buradan herkesi isim isim açıklarım. Allah’tan başka kimseden korkum yok. Herkes bilsin. Azdan az çoktan çok gider” sözleri ile dikkat çeken yorumcu, otopark çıkışında kurşunların hedefi olduğu sahne ile izleyicinin yeni bölümle ilgili merakını artırdı. Arka Sokaklar, her cuma saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşuyor.

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