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Arka Sokaklar Dizisinde Tepki Çeken Detaylar

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YENİ BÖLÜM GECENİN GÖZDESİ

Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Dizi, Türkiye’nin son dönemdeki gündem konularını işlemeye devam ederken, bu durum seyirci arasında çeşitli tepkilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. İzleyicilerden gelen tepkilerin uzun süre geçmeyeceği anlaşılıyor.

REYTİNG BAŞARISI VE TEPKİLER

Reytinglerde önemli bir başarı elde eden Arka Sokaklar dizisi, iddialı rakipleri karşısında dikkat çekici bir çıkış gerçekleştiriyor. Ancak sıkı takipçilerinin sert eleştirileri gündemi sarsıyor. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi yetenekli isimleri barındıran dizinin gidişatında bazı karışıklıklar yaşanıyor.

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