Arka Sokaklar Dizisine Beklenen İsim Döndü

İZLEYİCİLERİN BEĞENİSİNİ KAZANAN YENİ İSİMLER

Gerilim dolu anlar sunan Arka Sokaklar dizisi, Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiriyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü, izleyicilere yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor ve sürpriz gelişmelerle dikkat çekiyor.

SEYİRCİLERİN İŞTAHI HER ZAMAN YERİNDE!

Yeni sezonda oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yaşayan Arka Sokaklar dizisi, seyircinin isteklerini karşılamaya devam ediyor. Diziye katılan her yeni ismin izleyicilerden tam puan aldığını söylemek mümkün. Ancak ekran karşısındaki izleyicilerin gözleri, eski ekibi ve isimlerini aramaya devam ediyor.