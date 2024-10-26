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Medya

“Arka Sokaklar Dizisine Geri Dönüş Müjdeleri”

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HEYECAN ARTTI

Ekranların vazgeçilmezi haline gelen Arka Sokaklar dizisinde heyecan giderek artıyor. Her bölüm ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Arka Sokaklar’ın yeni bölümü yine milyonları ekran başına kilitlemesine rağmen büyük sürprizler de yaşanmaya devam ediyor.

GERİ DÖNÜŞ SÜRPRİZİ

Dizide Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar ve Oya Okar gibi isimler bir araya geliyor. Ayrıca diziye bir geri dönüş daha oluyor.

USTA OYUNCUNUN AKIBETİ SORULUYOR

Özellikle geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Narin Güran cinayetinin farklı bir isimle işlendiği Arka Sokaklar dizisinde izleyici o ismin akıbetini merak ediyor. Engin Müdür karakteriyle tanınan başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon kadroya veda etmişti.

HAYRANLARA MÜJDE VAR

Şimdi ise Engin Müdür yani İlker İnanoğlu’nun yeniden kadroya döneceği konuşulmaya başlandı. Dizinin sıkı takipçileri bu sürprizin ardından gelecek resmi açıklamaya odaklanmış durumda. Arka Sokaklar 688. bölümü, Cuma akşamı saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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