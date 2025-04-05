Arka Sokaklar’ın Başrol Oyuncusu Değişti

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ RAMAZAN BAYRAMI ARDINDAN EKRANLARA DÖNÜYOR

Kanal D’nin sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar, Ramazan Bayramı arasının ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Uzun yıllardır ekranlarda olan ve reyting rekorları kıran dizi, kaldığı yerden heyecan dolu sahnelerle devam ediyor.

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN VE GERİLİM DOLU SAHNELER

Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde izleyicileri yine nefes kesen sahneler bekliyor. Polis ekibinin başından geçen olaylar ve suçlularla mücadele, dizinin her zamanki gibi gerilim dolu atmosferini koruyor. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh ve diğer oyuncuların performanslarıyla öne çıkan dizi, bu bölümde de izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

ARKA SOKAKLAR’A SÜRPRİZ OYUNCU KATILIYOR

Uzun soluklu dizinin yeni bölümlerinde izleyicileri sürpriz bir oyuncu karşılıyor. Dizinin başarılı kadrosuna katılan yeni isim, projeye taze bir enerji getiriyor. Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi oyuncularla birlikte ekranlara gelen yeni oyuncu, dizinin heyecanını daha da artırıyor.

DİZİDE AYRILIK HABERLERİ VE BÜYÜK SÜRPRİZLER

Arka Sokaklar’ın yeni bölümlerinde karakterler arasında yaşanan ayrılıklar ve beklenmedik gelişmeler öne çıkıyor. Dizinin senaryosunda yer alan sürprizler, izleyicileri ekran başından ayırmayacak türden. Polis ekibinin başından geçen olaylar ve kişisel hikayeler, dizinin her zamanki gibi sürükleyici yapısını koruyor.