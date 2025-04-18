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Arka Sokaklar Karakterleri Ayrılıyor

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YENİ BÖLÜMDE GÜNDEM DEĞİŞİYOR

Arka Sokaklar dizisi, Kanal D ekranlarında fırtına gibi esiyor ve bu süreçte ortalık iyice hareketleniyor. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi önemli oyuncuların yer aldığı dizinin kadrosunda önemli değişiklikler yaşanıyor. Cuma akşamlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar’da Aylin karakterini canlandıran Özlem Çınar’ın ayrılığı, izleyicilerde büyük bir şok etkisi oluşturdu.

KADRODA YENİ BİR HEYECAN

Dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Saruhan Hünel’in Serdar Bulut karakteri ile katılması, Arka Sokaklar’daki heyecanı daha da artırıyor. Bu gelişmeler, dizinin takipçileri için yeni bir dönemin başlangıcı olabiliyor. Herkes, yeni bölümde nelerin yaşanacağını merakla bekliyor.

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