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Arka Sokaklar Yeni Sezonda Yok

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ÜNLÜ OYUNCULARLA BİR ARADA

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden gelen haberler, izleyicilerin keyfini kaçıracak gibi görünüyor. Arka Sokaklar’ın yeni bölümü Kanal D ekranlarında yayınlanırken, bu bölümde oldukça eğlenceli anlar yaşanıyor.

DİZİDE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Dizinin Türkiye televizyon tarihinde en uzun süre yayınlanan yapımlarından biri olan Arka Sokaklar’da beklenmedik bir kadro değişikliği meydana geldi. Aylin Komiser karakterine hayat veren Özlem Çınar, diziden resmi olarak ayrıldığını duyurdu. Bu gelişme, dizinin tutkulu izleyicileri üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Yeni sezonda ise birçok sırla dolu bir Arka Sokaklar dizisi izleyicileri bekliyor olacak.

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