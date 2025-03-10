Arkadaşının İfadesine Göre Şok Detaylar

İSTANBUL KAĞITHANE’DE KAYBOLAN MİMAR ECE GÜREL’İN TRAJİK HİKAYESİ

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşayan mimar Ece Gürel, 2 Mart’ta evinden çıkarak Belgrad Ormanı’na gitmişti. Ancak, geri dönmemesi üzerine eşi Sezer Gürel, kaybolduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu.

HIZLA ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İhbarın ardından Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ece Gürel’in ormandaki izini sürmeye başladı. Ormana giriş yaptığı belirlenen Gürel’in çıkış yaptığına dair bir iz bulunamadı. 55 kilometrekarelik alandan 41 kilometrekarelik kısmı tarandı. İlk gün çantası ve cep telefonu bulundu ancak Ece’ye üç gün boyunca ulaşılamadı. Dördüncü gecenin ilerleyen saatlerinde, eşyalarının bulunduğu yerden 6 kilometre ötede, yerde hareketsiz yatan bir kadın keşfedildi. Hipotermi nedeniyle bilinci kapalı olan Ece Gürel, hastaneye kaldırılmasına rağmen organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

SON MESAJINDAN İZLER

Ece Gürel’in ölümünün ardından, Belgrad Ormanı’na gitme sebebi ve kaybolduğu gün yaşanan olaylar hakkında sorular gündeme geldi. Sabah’ın aktardığına göre, Ece ile son konuşan arkadaşı Özge A.Ö., polis ekiplerine verdiği ifadede önemli detaylar paylaştı: “Ece, kaybolmadan önce işyerindeki sorunlarını anlatıyordu. İş tanımında olmayan görevleri ona vermeye çalıştıklarını söyledi. Ayrılmak için zorla kağıt imzalattılar dedi. Çok üzgündü. Ailesi de neden imzaladığını sorguluyordu, bu onu daha da bunaltıyordu.” Özge, Ece’nin o gün nefes almak ve hava almak için ormana gitmek istediğini söyledi.

MESAJLA KAYBOLDUĞU HABERİ VERDİ

Ece Gürel, ormanda geçirdiği süre zarfında arkadaşı Özge A.Ö.’ye bazı fotoğraflar gönderdi ve daha sonra ona şu mesajı attı: “Kayboldum, oturdum, ruhum geride kaldı.” Özge A.Ö., başlangıçta bu mesajı mecazi bir anlamda değerlendirdiğini ancak Gürel’in gerçek anlamda kaybolduğunu ailesiyle konuştuktan sonra anladığını ifade etti.

ASTROLOJİYE İLGİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Özge A.Ö.’nün ifadesinde dikkat çeken bir diğer nokta ise Ece Gürel’in astrolojiye duyduğu ilgi oldu. Arkadaşı, Gürel’in bu konuda dersler alarak kendisini geliştirmeye çalıştığını belirtti. “Ece, neşeli bir insandı. Ancak işyerindeki problemler onu çok üzmüştü. Ailesiyle bu sebepten ötürü gerilim yaşamıştı. O gün bana sadece nefes almak istiyorum demişti. Başka bir şey bilmiyorum.”