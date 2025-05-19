Arkadaşları ‘AMBULANS ÇAĞIRIN’ diye bağırdı

OLAYIN GERÇEĞİ

Olay, Konyaaltı sahilinde meydana geliyor. Denize giren bir grup gençten biri, 30 metrelik falezlerin en yüksek noktasına çıkıyor. Arkadaşlarının tezahüratları eşliğinde uzun bir süre hazırlık yapan genç, kendini denize bırakıyor. Ancak sırt üstü suya çarpması sonucu hareketsiz kalan genç, arkadaşlarını paniğe sevk ediyor.

YARDIM ÇABALARI VE GENCİN DURUMU

Hemen yardıma koşan arkadaşları, genci sudan çıkararak kıyıya taşıyor. Çevredeki bazı kişiler “Ambulans çağırın” diye bağırıyor. Fakat gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğreniliyor.

UYARI VE ÖNEMLİ NOTLAR

Yetkililer, falezlerden denize atlamanın tehlikelerine dikkat çekerek vatandaşları bu konuda uyardı. Bu tür davranışların olası tehlikeleri konusunda bilinçlenmek gerekiyor.