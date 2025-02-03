Armada Gıda’dan Yeni Mercimek Tesisi Anlaşması

KAPASİTE ARTIRIMI HAZIRLIKLARI

Armada Gıda, üretim kapasitesini neredeyse iki katına çıkarma hedefiyle yeni bir mercimek tesisi kurma planlarını hızlandırıyor. Bu çerçevede, Bühler AG ile toplamda 2,28 milyon dolarlık bir iş tedarik sözleşmesi imzalandı.

YATIRIMLARIN FİNANSMANI

Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Şirketimiz paylarının halka arzı kapsamında alınan 27.08.2024 tarih ve 2024/22 sayılı Fon Kullanım Yerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve ekinde bulunan Fon Kullanım Yeri Raporu’nda ‘Yatırımların Fonlanması’ başlığı altında yer alan ‘Devam Eden Fabrika Yatırımı’ alt başlığı kapsamında; mercimek işleme amacıyla kullanılan mevcut üç hatta ilave olarak ve kapasiteyi iki katına yakın oranda artırması amacıyla kurulması planlanan Mercimek Tesisi’ne ilişkin, Şirketimiz ile Bühler AG arasında 31.01.2025 tarihli ve 2.275.000 ABD Doları tutarlı bir İş Tedarik Sözleşmesi akdedilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Açıklamada ayrıca, harcamaların tarafların mutabakatı ile gerçekleştirileceği ve sözleşme tutarının artan veya azalan maliyetlere göre taraflarca güncellenebileceği belirtildi. Bu adımlar, Armada Gıda’nın büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir katkı sağlıyor.