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Arnavutköy’de 16 Yaşında Çocuk Bıçaklandı

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OLAYIN GERÇEĞİ

2 Şubat akşamı saat 21.30 sularında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir olay meydana geldi. İddialar doğrultusunda, daha önce tartıştıkları bilinen iki arkadaş, boş bir arazide buluşarak konuşma kararı aldı. Yasin Bozuklu ve 14 yaşındaki kardeşi Bayram Bozuklu, buluşma alanına doğru ilerleyip Yakup K. ile görüşmeye başladı.

TARTIŞMADAN KAVGAYA

Konuşmalar sırasında, tartışma bir noktada büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga anında Yakup K., cebinden çıkardığı bir bıçakla Yasin Bozuklu’yu 5 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayın tanıkları, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yasin Bozuklu’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı halde hastaneye kaldırdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Yasin Bozuklu, hastanede hayatını kaybetti.

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