Arnavutköy’de Kaçırılma ve İşkence Olayı

ARANAN OLAY VE ŞÜPHELİLER

Arnavutköy’de, T.M.K. adlı şahıs, daha önce banka hesap bilgilerini paylaştığı bir kişi tarafından bir yere çağrıldığını ifade ediyor. Burada üç kişi tarafından darbedildiğini belirten T.M.K., şüphelilerin kendisini zorla lüks bir arabaya bindirerek ölümle tehdit ettiklerini aktardı. T.M.K., 25 Aralık 2024 tarihinde bu durumu polise bildirdi. İfadesinde, şüphelilerin ona, “Banka hesabında 300 bin liranın eksik olduğunu, bu parayı bulman gerekiyor” diyerek kendisini araçtan attıklarını söyledi.

İŞKENCE VE KAYIP MAĞDURLAR

Başka bir olayda, Arnavutköy’de 31 Aralık’ta polise başvuran İ.B., banka hesabını yöneten kişilerin onu zorla kaçırarak ormanlık bir alana götürdüğünü öne sürdü. İ.B., burada naylon yakarak vücuduna damlattıklarını ve işkence yaptıklarını ifade etti. Yaşadığı şiddet sonrası bayıldığını, uyandığında ise güçlükle ormanlık alandan çıkarak yardım aradığını belirtti.