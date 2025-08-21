Arnavutköy’de Kaza Ucuz Atlatıldı

Gündem

KAZA YERİNDE KONTENYER DEVRİLDİ

Kaza, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Hadımköy istikametindeki Haraççı Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 ZM 5520 plakalı tır, kavşakta dönüş yaparken arkasındaki kömür yüklü konteyner aniden koptu ve yola devrildi. Bu sırada, tırın yanından bir aracın geçmemesi muhtemel bir kazayı önledi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEKİ ANLAR

Kazadan hemen önce bir aracın konteynerin devrildiği şeritten geçtiği ve ardından tırın dönüş yaparken konteynerinin yola düştüğü güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olayın ardından yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, devrilen konteyner havadan görüntülendi.

