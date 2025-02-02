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Spor

Arsenal, Manchester City’i 5-1 Yendi

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ARSENAL, MAN CITY’YE KARŞI ETKİCİ PERFORMANS SERGİLEDİ

Premier Lig’in 24. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu’nda Manchester City ile karşılaştı. Ev sahibi takım, maçın başlama düdüğünden yalnızca iki dakika sonra Martin Odegaard’ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA DENGELİ BAŞLANGIÇ

İkinci yarıda ise konuk ekip Manchester City, 55. dakikada Erling Haaland ile eşitliği sağladı ve durumu 1-1 yaptı. Ancak Arsenal, bu beraberliğin ardından hemen 56. dakikada Thomas Partey’in attığı golle tekrar öne geçerek skoru 2-1 yaptı.

ARSENAL FARKI AÇTI

Arsenal, sadece birkaç dakika sonrasında 62. dakikada Anthony Lewis-Skelly’nin, 76. dakikada Kai Havertz’in ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri’nin golleriyle skoru 5-1’e taşıyarak, maçı büyük bir farkla kazandı. Bu sonuç, Arsenal için önemli bir zafer olarak kaydedildi.

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