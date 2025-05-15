Artezyen Kuyusuna Düşen Hurdacı Hayatını Kaybetti

Olayın Gerçekleştiği Saat ve Yer

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi’nde, saat 18.30 sularında bir olay meydana geldi. 35 yaşındaki Murat Yılmaz’ın, inşaat alanında hurdacılık yaptığı öğrenildi. Bir süre sonra girdiği inşaat alanında bulunan su dolu artezyen kuyusuna düştü.

Kurtarma Çalışmaları ve Sonuç

Çevredekilerin durumu yetkililere aktarmasının ardından, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölge güvenlik çemberine alındı ve kurtarma ekipleri Yılmaz’ı kuyudan çıkarttı. Ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Murat Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın Devam Eden Süreci

Yılmaz’ın cansız bedeni, olay sonrası incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.