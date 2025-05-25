“Artık Akışı Şekillendiren Bir Türkiye”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE VURGU

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye’nin 40 yıldır süren terör sorununu sona erdirmeye yönelik adımları vurguladı. Kalın, “Terörsüz Türkiye” sürecinin büyük bir değişim ve kurtuluş hareketi olduğunu dile getirdi. İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) düzenlenen İbn Haldun Akademi’nin kapanış dersinde, birçok şehirden gelen öğrenci ve mezunlarla bir araya gelen Kalın, bu süreçte kaydedilen ilerlemeleri aktardı.

ÖZGÜVENLE DÜNYAYA AÇILMA

Kalın, “Terörsüz Türkiye” hedefinin Türkiye’yi daha ileri bir seviyeye taşıyacağını belirterek, Türkiye’nin bu hedefe adım adım yaklaştığını ifade etti. “Bugün özgüvenle dünyaya açılırken çok yönlü kimliğimizi hatırlamamız gerekiyor” diyen Kalın, yerli ve milli olmanın kendi köklerinden vazgeçmeyi gerektirmediğine dikkat çekti. Aynı zamanda, dış politika alanında Türkiye’nin etkinliğinin arttığını vurguladı.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN STRATEJİ

Kalın, Türkiye’nin konjonktürel durumu gereği güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini aktararak, uluslararası gelişmelere uyum sağlarken iç dinamizmini kaybetmemesi gerektiğini söyledi. Toplumun tüm katmanlarının sürece katkı sağlaması gerektiğini belirten Kalın, “Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışı şekillendiren bir Türkiye var” ifadesiyle değişimin önemine vurgu yaptı.