Artos Dağı’nda Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı

DAĞDA KAZA GEÇİREN DAĞCILARA KURTARMA OPERASYONU

Van’ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı’na tırmanış yapan 12 kişilik dağcı grubu, zirveye ulaştıktan sonra dönüş yolunda talihsiz bir kaza ile karşılaştı. 3 bin 100 metre yükseklikte bir dağcı, dengesini kaybederek düştü ve ayağından ciddi şekilde yaralandı. Ekip arkadaşları, durumu ciddiyetle değerlendirerek hızla yetkililere ihbarda bulundu. Bu çağrının ardından, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilerek kapsamlı bir kurtarma operasyonu başlattı.

HAVA ŞARTLARIYLA MÜCADELE

Zorlu hava koşulları nedeniyle kara yoluyla müdahale zorlaşınca, İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan koordinasyon sonucunda bir helikopter bölgeye yönlendirildi. Jandarma helikopteriyle bölgeye ulaşan ekipler, yaralı dağcıyı ve onu yalnız bırakmayan iki arkadaşını güvenli bir şekilde tahliye ederek Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı. Bu esnada, geriye kalan 9 dağcı, AFAD ekiplerinin koordinasyonunda güvenli bir şekilde aşağı inmeye başladı.

ZAMANLA YARIŞMIŞLAR

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, ihbarın alınmasıyla birlikte 15 kişilik arama kurtarma personelinin hızla olay yerine sevk edildiğini ifade etti. Ayrıca, dört kişilik bir UMKE ekibinin de bölgeye intikal ettiğini aktaran Ulutaş, operasyonun detaylarını şu sözlerle aktardı: “Bölgede hem hava şartları hem de yoğun tipi nedeniyle zamanla yarıştık. Yaralı dağcıya ulaşmak için İl Jandarma Komutanlığımızla koordineli şekilde helikopter desteği sağladık. Kazazede vatandaşımızı güvenli bir şekilde helikoptere alarak sağlık ekiplerine teslim ettik. Yaralı dağcıya eşlik eden iki kişi de onunla birlikte hastaneye götürüldü. Geriye kalan 9 kişilik ekip ise AFAD’ın kontrolünde güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Operasyon boyunca ekiplerimiz büyük bir hassasiyetle hareket etti ve süreci başarılı bir şekilde tamamladı.” Yaralı dağcının sağlık durumunun takip edildiği bilgisi de verildi.

HIZLI MÜDAHALE VE KOORDİNASYON

İhbarın ardından AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Dağlık ve zorlu arazide yürütülen kurtarma operasyonu, yaralı dağcının güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için titizlikle gerçekleştiriliyor.