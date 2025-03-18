Artos Dağı’nda Mahsur Kalanlara Helikopter Yardımı

KAZA ANINDA HIZLI MÜDAHALE

Van’ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı’na tırmanış yapan 12 kişilik dağcı grubu, zirveye başarıyla ulaştıktan sonra dönüş yolunda bir kaza yaşadı. 3 bin 100 metre yükseklikte, gruptan bir dağcı dengesini kaybederek düştü ve ayağından ciddi yaralar aldı. Kazayı fark eden diğer dağcılar hemen yetkililere bilgi verdi. Alınan ihbar sonrasında AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi ve kapsamlı bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

ZOR HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN KURTARMA

Zorlu hava koşulları ve artan tipi etkisi nedeniyle kara yoluyla müdahale zorlaştı. Bunun üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak helikopter bölgeye yönlendirildi. Jandarma helikopteriyle bölgeye ulaşan ekipler, yaralı dağcıyı ve ona refakat eden iki arkadaşını güvenli bir şekilde tahliye ederek Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı. Bu süreçte geride kalan 9 dağcı, AFAD ekiplerinin koordinasyonu altında güvenli bir şekilde dağdan iniş yaptı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, ihbar alır almaz 15 kişilik arama kurtarma ekibinin hızla olay yerine gittiğini söyledi. Dört kişilik bir UMKE ekibinin de bölgeye ulaştığını ifade eden Ulutaş, operasyonun ayrıntılarını şu şekilde açıkladı: “Bölgede hem hava koşulları hem de yoğun tipi nedeniyle zamanla yarıştık. Yaralı dağcıya ulaşmak için İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde helikopter desteği sağladık. Yaralı vatandaşımızı helikoptere alarak sağlık ekiplerine teslim ettik. Kendisine eşlik eden iki kişi de hastaneye götürüldü. Geriye kalan 9 kişilik ekip ise AFAD’ın kontrolünde güvenli bir iniş gerçekleştirdi.” Bu zorlu coğrafyada gerçekleşen kurtarma operasyonu, hızlı müdahale ve koordineli çalışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaralı dağcının sağlık durumu da sürekli takip ediliyor.

KURTARMA OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Yaralı dağcının kurtarılması için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hızla harekete geçerek bölgeye intikal etti. Dağlık ve zorlu arazide başlatılan kurtarma operasyonu, yaralı dağcının güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için titizlikle sürdürülüyor.