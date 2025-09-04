Gündem

Artvin’de Bebek Düşerek Hayatını Kaybetti

artvin-de-bebek-duserek-hayatini-kaybetti

ARTVİN’DEKİ DEHŞET VEREN OLAY

Artvin’in Arhavi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Baba B.T., 10 günlük kızı G.T.’yi kucağına alarak yaşadığı evin balkonuna çıktı.

BEBEK 5. KATTAN DÜŞÜYOR

Belirlenemeyen bir sebepten dolayı G.T., babasının kucağındayken 5. kattan yere düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan bebek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen G.T. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmek üzere turnuva kadrosunu belirledi.
Spor

Galatasaray Kadrosu Açıklandı: BARIŞ ALPER!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmek üzere turnuva kadrosunu duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.